موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو في الليجا

عشاق كرة القدم الإسبانية على موعد مع الإثارة والمتعة، عندما يلتقي ريال مدريد بنظيره أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني لهذا الموسم 2023/2024.



ويبحث كارلو أنشيلوتي، المدير الفني لريال مدريد عن تحقيق الفوز خلال مواجهة الروخيبلانكوس، وذلك من أجل رد الاعتبار بعد الهزيمة من أتلتيكو مدريد في كأس ملك إسبانيا.

بينما يرغب دييجو سيميوني، المدير الفني لأتلتيكو مدريد، عن الفوز باللقاء، خاصة وأن المدرب الأرجنتيني يأمل في تأكيد تفوقه على الريال.

موعد مباراة ريال مدريد وأتلتيكو

تنطلق مواجهة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد في العاشرة من مساء الأحد المقبل، والتي يشهدها ملعب سنتياجو بيرنابيو معقل النادي الملكي.

القنوات الناقلة لمباراة ريال مدريد وأتلتيكو

تُنقل مباراة ريال مدريد أمام أتلتيكو مدريد عبر شبكة قنوات "بي إن سبورتس" القطرية، والتي حصلت على حقوق بث البطولة خلال السنوات الماضية.

في نفس السياق أكدت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم موقف الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، من لعب مباراة أتلتيكو مدريد.

ومن المقرر أن يغيب تشواميني عن مباراة فريقه أمام أتلتيكو مدريد في الليجا.