اتحاد المهن الطبية يفتح فترة استثنائية لمشروع العلاج

أعلن الدكتور محمد علاء أمين عام اتحاد المهن الطبية الذى يضم نقابات (الأطباء البشريين والصيادلة وأطباء الأسنان والأطباء البيطريين) عن فتح فترة استثنائية اليوم لمشروع العلاج، مؤكدا أنه بدءاً من اليوم يتم استقبال الأعضاء الراغبين فى الاشتراك بمشروع علاج الأعضاء وأسرهم حتى نهاية فبراير 2024.

وحول الاشتراك لأول مرة فى مشروع العلاج، أوضح أنه يتم الاشتراك من خلال المقر الرئيسى بجاردن سيتى أو فرع مدينة نصر بالقاهرة أو فروع المحافظات، وصورة كارنيه النقابة، وصورة بطاقة الرقم القومى، وصورة سداد اشتراك النقابة للعام الحالى 2024.

أما الأبناء 18 عاماً فأكثر، فأكد أمين عام الاتحاد أنه يجب إرفاق صورة كارنيه الدراسة للأبناء، والابن بعد التخرج والابنة المتزوجة شهادة من التأمينات الاجتماعية بعدم وجود مظلة تأمينية، وعند زواج الابنة خلال العام يتم إبلاغإدارة المشروع ويدفع العضو فرق الاشتراك.

وأوضح لمن يريد إعادة القيد فى حالة انقطاع الاشتراك عاماً واحداً أو عدة أعوام يتم دفع رسم إعادة قيد 30% من إجمالى قيمة الاشتراك للعام الجديد فقط.