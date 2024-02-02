الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
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د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

موقف تشواميني من ديربي ريال مدريد وأتلتيكو

تشواميني
تشواميني

كشفت لجنة المسابقات بالاتحاد الإسباني لكرة القدم عن موقف الدولي الفرنسي أوريلين تشواميني، لاعب وسط ريال مدريد، من خوض مواجهة أتلتيكو مدريد، ضمن منافسات الدوري الإسباني.

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وكان تشواميني قد حصل على بطاقة صفراء في الدقيقة الثالثة والثلاثون، والتي تعد الخامسة له، مما يجعله يغيب عن ديربي مدريد المرتقب.
وأكدت شبكة "كادينا كوبي" الإسبانية  عن أن ريال مدريد قام بالاستئناف على حصول تشواميني على البطاقة الخامسة، لكن لجنة المسابقات بالليجا رفضت استئناف الملكي.
وشددت الشبكة الإسبانية على أن المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ريال مدريد، لن يستطيع إشراك اللاعب خلال مواجهة أتلتيكو مدريد.

الجدير بالذكر أن تشواميني يعد من العناصر الأساسية لريال مدريد، حيث يعتمد عليه المدرب الإيطالي خلال الموسم الحالي.

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