تركيا تعتقل 9 جواسيس للموساد الإسرائيلي.. فيديو

أوقفت السلطات التركية، تسعة أشخاص يشتبه في تورطهم في التجسس لجهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد"، وبيع معلومات تتعلق ببيع ومراقبة أهداف محلية.

وألقي القبض على المشتبه بهم إثر عملية مشتركة للشرطة وجهاز المخابرات التركية في أعقاب تنفيذ مداهمات في إسطنبول وإزمير الواقعة على بحر إيجه.

وحذرت تركيا إسرائيل سابقًا من تبعات خطيرة إذا حاولت ملاحقة أعضاء حركة حماس المقيمين خارج الأراضي الفلسطينية، بما في ذلك في تركيا.

ولم تُصدر أنقرة أي بيان رسمي بشأن الاعتقالات، ورفض متحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية التعليق على هذا الخبر، حسبما ذكرت فضائية يورونيوز.