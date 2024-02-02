الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

سفينة مواشي كانت متجهة إلى إسرائيل تعود إلى أستراليا خوفًا من الحوثيين

سفينة مواشي كانت
سفينة مواشي كانت متجهة إلى إسرائيل تعود إلى أستراليا

بعد 25 يوما في البحر، رست السفينة "بهيجة" المحملة بالماشية والأغنام في ميناء فريمانتل الواقع في غرب أستراليا يوم الخميس، وكانت متجهة إلى إسرائيل، تخوفا من هجمات الحوثيين.

 

وحسب الوكالة الوطنية لحماية الحيوان في أستراليا، كان على متن السفينة حوالي 16,500 رأس من الأغنام والماشية، حولت مسارها بعد أسبوعين، بعد طلب الحكومة الاسترالية لها بالعودة إثر الهجمات الحوثية على السفن في البحر الأحمر.

 

واستمرت السفينة راسية قبالة الساحل الغربي لأستراليا مع تزايد المخاوف بشأن سلامة الحيوانات الموجودة على متنها وفي ظل ارتفاع درجات الحرارة غير المسبوق.

 

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