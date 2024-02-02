مصرع سيدتين وإصابة 3 آخرين في انقلاب سيارة بطريق القاهرة – اسيوط

شهد طريق القاهرة – اسيوط الغربي حادث إنقلاب سياره ملاكى بعد كمين الروس، فى نطاق محافظة الفيوم اسفر عن مصرع سيدتين وإصابة 3 أشخاص آخرين، وهرعت سيارات الإسعاف لموقع الحادث لنقل المتوفين لمشرحة مستشفى الفيوم العام ونقل المصابين للعلاج، واخطرت النيابة التى تولت التحقيق.

كانت شرطة النجدة بالفيوم قد تلقت اخطارا من مرفق إسعاف الفيوم بوقوع حادث إنقلاب سيارة ملاكي بطريق القاهرة -أسيوط الغربي قبل كمين الروس، واسفر الحادث عن مصرع سيدتين رباب رمضان غريب ٤٣ سنه - ومنى ابراهيم هشام ٤٠ سنه، وإصابة 3 أشخاص آخرين بينهم طفل ويدعى آدم عبدالرحمن مختار ٧، وعصام أحمد فرج الله عبد الخالق، وتم نقل المصابين إلى مستشفى الفيوم العام للعلاج.تم تحرير محضر بالواقعة واخطرت اليابة التى تولت التحقيق.

عصابة سرقة المواشى

ومن جهه اخرى ألقت مباحث مركز طاميه بالفيوم القبض على تشكيل عصابي مكون من 6 أشخاص بتهمة سرقة 22 رأس ماشية من الأغنام من أحد الفلاحين بالمركز وعلى الفور تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق.

كان اللواء مساعد وزير الداخلية مدير أمن الفيوم قد تلقى إخطارا، من مأمور مركز شرطة طامية بحضور المجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ لديوان عام مركز طامية وتحرير محضر بسرقة 22 رأس اغنام.وتم إخطار النيابة والتى قررت سرعة ضبط وإحضار المتهمين والتي كشفت عنهم التحريات وهم

مبروك . ب . ع" 42 سنة عامل، و"احمد . س . س . ع" 39 سنة عامل، و"حماده . ق. أ ظ" 33 سنة، ومحمد . أ . ر . 29 سنة ، وعبد الرحمن . ج . م 22 سنة، وعوض . م . ر 35 سنة وجميعهم من قرية قصر رشوان دائرة المركز.

وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث جنائى وتم عمل عدد من الأكمنه الثابتة والمتحركة لضبط المتهمين

وقد تمكن معاون مباحث مركز شرطة طاميه من ضبط المتهمين "مبروك . ب . ع" 42 سنة عامل، و"احمد . س . س . ع" 39 سنة عامل، و"حماده . ق. أ ظ" 33 سنة.

وبمناقشة المتهم الأول مبروك . ب. ع أقر بصحة التهمة المنسوبة له وهي قيامه وباقي المتهمين بسرقة ٢٢ رأس اغنام الخاصين بالمجني عليه سالم جالي معلاق حفيظ وشقيقة موسى

تم التحفظ عليهم وبتطوير مناقشته أقر باستخدامه سلاح ناري فرد خرطوش في الواقعة وارشد عن مكان تواجد السلاح الناري المستخدم في الواقعة بإحدى الأراضي الزراعية بجوار منزلة داخل كيس بلاستيكي اسود اللون، وأقر المتهم الثاني ا احمد. س. س ع والمتهم الثالث حماده. ق بصحة قيامهم وباقي المتهمين بسرقة الأغنام تحت تهديد السلاح وعلية ثم التحفظ على المتهمين والمضبوطات واحيلوا إلي النيابة العامة التي تولت التحقيق. .