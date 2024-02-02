بينهم 3 أطفال.. إصابة 8 أشخاص في حادث تصادم بغرب الأقصر

أصيب 8 أشخاص، بينهم أطفال ونساء بإصابات متفرقة؛ إثر اصطدام "تروسيكل" بشجرة، على الطريق الزراعي الغربي بالأقالته غرب مدينة الأقصر.

وتلقت شرطة النجدة، بلاغا يفيد بوقوع حادث تصادم، بالطريق الزراعي الغربي بالأقالتة غرب مدينة الأقصر؛ مما أدى إلى وجود مصابين تراوحت إصاباتهم بين كدمات وكسور وسحجات.

على الفور انتقلت 3 سيارات إسعاف لموقع الحادث وتبين إصابة كل من: كريمة النحاس احمد 26 عاما- كسر بالساق اليمنى، محمود محمد عبد الجواد 6 سنوات - كسر بالساق اليمنى، عبد الجواد محمد عبد الجواد 9 سنوات - كدمات وسحجات.

كما أصيب كل من: يارا محمد عبد الجواد 25 عاما - كدمات وسحجات، احمد محمد عبد الجواد 25 عاما - كدمات وسحجات - حسين فوزي ابو النجار 30 عاما - كسر بالزراع الأيسر، محمد سيد عبد المجيد 16 عاما - كسر بالفخد الأيسر، امل سيد عبد المجيد 13 عاما - كدمات.

تم نقل المصابين إلى مستشفى حورس التخصصي بأرمنت التابعة لهيئة الرعاية الصحية لسرعة تلقي العلاج اللازم، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت جهات التحقيق لتتولى الأمر والوقوف على أسباب الحادث.