فصائل فلسطينية تعلن استهدافها قوة إسرائيلية من 10 جنود تحصنت فى منزل بحى الأمل

أعلنت فصائل فلسطينية استهدافها قوة إسرائيلية من 10 جنود تحصنت في منزل بحي الأمل غربي خان يونس، وأوقعتها بين قتيل وجريح، وفقا لما ذكرته فضائية “ القاهرة الإخبارية” في نبأ عاجل.

وفي سياق آخر، أعلن الجيش الإسرائيلي يوم الجمعة، أن الأغلبية العظمى من الجنود الذين أصيبوا بأمراض نفسية منذ السابع من أكتوبر، وتلقوا العلاج من قبل ضباط الصحة العقلية قد عادوا إلى وحداتهم بعد أن تعافوا بشكل تام.

وحسب يورونيوز، أكد مكتب المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي في حديث لـ"تايمز أوف إسرائيل" الإحصائيات التي أوردتها هيئة الإذاعة الإسرائيلية "كان".

وتم فحص حوالي 3000 جندي في الخدمة الإلزامية أو الاحتياط من قبل نظام الصحة العقلية العسكري في إسرائيل، وقد عاد 82% منهم للمشاركة في المعارك.

وعاد ثلاثة أرباع الذين عولجوا من أعراض ما بعد الصدمة في مركز مخصص في قاعدة تسريفين التابعة للجيش الإسرائيلي إلى الخدمة، بعد قرار متبادل اتخذه الضابط وأخصائي الصحة العقلية الذي عمل معهم.

وعاد ثلاثة أرباع المرضى الذين عولجوا من أعراض ما بعد الصدمة في مركز مخصص في قاعدة تسريفين التابعة للجيش الإسرائيلي إلى الخدمة بعد أن اتخذ الضابط وأخصائي الصحة العقلية القرار المتبادل بذلك.

وقال رئيس القسم السريري للأمراض العقلية في الجيش الإسرائيلي، الدكتور ميخال ليفشيتز، لـ"كان"، إنه من الضروري أن يعود أفراد الجيش إلى أداء دورهم كإجراء وقائي بشكل منتظم، حيث يساهم ذلك في الحد من تطور الاضطرابات طويلة الأمد".

يعزو ليفشيتز النتائج الإيجابية إلى "استعداد الفريق المشارك، وتوافر عدد كافٍ من الموظفين المتخصصين في مجال الصحة العقلية، والنهج الشامل الذي يولي الاهتمام الكبير للصحة العقلية، ويوفر الدعم اللازم للجنود، ليس داخل إسرائيل فقط، بل أيضًا في مناطق القتال".