بث مباشر مشاهدة مباراة نيجيريا وأنجولا يلا شوت بدون تقطيع HD في كأس أفريقيا

سيكون منتخب نيجيريا في ثوب المرشح بامتياز عندما يواجه نظيره الأنغولي الجمعة عند الساعة السادسة مساء (الخامسة بتوقيت غرينتش) في ربع نهائي كأس الأمم الأفريقية لكرة القدم على ملعب "فيليكس هوفويت/بواني" في أبيدجان.

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ومن المقرر أن يلتقي الفائز من مباراة نيجيريا ضد أنجولا مع الفائز من مباراة الرأس الأخضر ضد جنوب أفريقيا في الدور قبل النهائي لبطولة كأس الأمم الأفريقية.

وتسعى نيجيريا حاملة اللقب ثلاث مرات إلى التأهل نصف نهائي كأس أمم إفريقيا لكرة القدم وانهاء مغامرة أنجولا الباحثة عن التأهل لدور الأربعة لأوّل مرّة، في أبيدجان علي ملعب فيليكس هوفويت بوانيي في الساعة السابعة مساء، فيما تبحث الكونغو الديموقراطية عن تخطي غينيا بعد أربعة تعادلات متتالية.

وتأهل منتخب نيجيريا إلى دور ربع النهائي على حساب الكاميرون بنتيجة 2-0، في اللقاء الذي جمع الفريقين بملعب "فيليكس هوفويت بوانيي" في دور الـ 16 ببطولة كأس أمم أفريقيا 2023، فيما تأهلت أنجولا على حساب نامبيا من دور الـ 16 للبطولة بعد الفوز على ناميبيا بثلاثية نظيفة في المباراة التي جمعتهما على ملعب السلام، ضمن منافسات دور الـ 16.

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وتصطدم آمال نيجيريا بمواصلة حملة الفوز باللقب الغائب منذ 2013 بأحلام أنجولا ببلوغ نصف النهائي لأول مرة في تاسع مشاركاتها، خلال أول لقاء بين الفريقين في نهائيات البطولة.

القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا ضد أنغولا اليوم

يبحث الكثير في الأونة الأخيرة من أجل التعرف على القنوات الناقلة لمباراة نيجيريا اليوم الجمعة الموافق 2 من فبراير 2024، والتي من المقرر أن يتم اقامتها بين منتخب نيجيريا أمام خصمه منتخب أنجولا في ربع نهائي بطولة كأس الامم الإفريقية 2024، وعلى أن يتم نقل المباراة عبر الكثير من القنوات الفضائية المجانية والمفتوحة، ومن هنا سنتعرف عليهم.

تردد قناة TRT

قمر يوتلسات 7 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 275005.

تردد القناة الألمانية عبر قمر أسترا 19

قمر أسترا سات 19.

تردد: 11185 dvb-s2.

معدل الترميز: 22000.

استقطاب: v.

تردد قناة بين سبورت المفتوحة على النايل سات

قمر صناعي: نايل سات.

تردد: 11013

استقطاب: أفقي

ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 2/3

تردد قناة بين سبورت على سهيل سات

تردد: 11547

استقطاب: عمودي

ترميز: 27500

معامل تصحيح الخطأ: 3/2.

تردد القناة الجزائرية الأولى

قمر الصناعي: نايل سات.

تردد: 11680.

معدل الاستقطاب: عمودي.

معدل الترميز: 27500.

معامل تصحيح الخطأ: 5/6.

تردد قناة Rti الإيفوارية

قمر يوتلسات 9 شرق

التردد: 11900

الاستقطاب: أفقي

الترميز: 27500

ما هو موعد مباراة نيجيريا وأنجولا في كأس الأمم الأفريقية ؟

وأما عن متى موعد مباراة نيجيريا وأنجولا، سوف يتم خوض هذه المباراة اليوم الجمعة الموافق 2 من فبراير 2024، في ربع نهائي بطولة كأس الامم الإفريقية 2024، وعلى أن يطلق الحكم صافرة المباراة في تمام السابعة مساء اليوم بتوقيت مصر، وفي تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت المملكة السعودية.