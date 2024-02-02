حفظة القرآن بالقليوبية يدعمون الشعب الفلسطيني خلال تكريمهم

تحولت احتفالية تكريم حفظة القرآن بمحافظة القليوبية إلى حالة تضامنية مع الشعب الفلسطيني وأهل غزة فيما يتعرضون له على مدار الفترة الماضية.

وتغنى حفظة القرآن والأناشيد الداعمة لفلسطين ومنها انشودة ( على عهدى على دينى .. انا اصلى فلسطينى)

وشهدت الاحتفالية التى نظمتها مؤسسة. قضاء حوائج الناس بمدينة بنها بمحافظة القليوبية برئاسة مهدئة الشوربجى رئيس مجلس إدارة الجمعية وبحضور احمد عزوز الرئيس الشرفي للمؤسسة ونوسة قناوى ومروة نجم وامل وعادل نبوى من قيادات العمل المجتمعي تنظيم ممر شرفي لحفظة القران تقديرا لهم وتشجيعهم على الاستمرار في حفظ القرآن وسنة النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

أعقبها تبارى الاطفال في تلاوة القرآن الكريم والأناشيد الدينية.

وقالت مهدئة الشوربجى أنه تم تكريم ١٠٠ طفلا من حفظة القرآن والأحاديث النبوية الشريفة وتقديم شهادات التقدير والهدايا لهم تقديرا لما حققوه ودعما لهم على الاستمرار في حفظ القرآن الكريم.

واضافت أنه يتم حاليا الاعداد لإطلاق حملة افطار صائم يوم الخميس المقبل تزامنا مع ليلة الإسراء والمعراج وتوزيع وجبات الإفطار على الصائمين في هذا اليوم، ومن المنتظر توزيع ١٠٠ وجبة على الصائمين .

واضافت أنه جارى التجهيز لأكبر مسابقة في حفظ القرآن خلال شهر رمضان المقبل وتكريم حفظة القرآن في ليلة القدر.

تكريم حفظة القرآن

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