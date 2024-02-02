100 جنيه تراجع بسعر طن الأرز الأبيض والشعير اليوم الجمعة

أسعار الارز.. شهدت أسعار الأرز للجملة خلال تعاملات اليوم الجمعة في الاسواق المصرية، هبوطًا في السوق المحلي لدى تاجر الجملة، إذ تراجعت أسعار الأرز الأبيض والأرز الشعير؛ بمقدار 100 جنيه للطن.

وفي هذا السياق تستعرض "بوابة الوفد الإلكترونية" أسعار الارز خلال تعاملات اليوم الجمعة، وجاءت الاسعار على النحو الاتي:

أسعار الأرز للجملة اليوم الجمعة

الارز

أرز الشعير

هبطت أسعار الأرز الشعير«عريض الحبة» اليوم بمقدار 100 جنيه، ليسجل سعر الطن 20.100 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الشعير «رفيع الحبة» ليسجل سعر الطن 19.600 جنيه، مقارنة بسعره أمس 19.700 جنيه، أي بمقدار هبوط 100 جنيه بالطن.

الأرز الأبيض

تراجعت أسعار الأرز الأبيض البلدي «عريض الحبة كسر 3%» بمقدار 100 جنيه، ليصل سعر الطن إلى 31.000 جنيه.

وانخفضت أسعار الأرز الأبيض البلدي «رفيع الحبة كسر 5%»، ليبلغ سعر الطن 30.100 جنيه، بدلًا من 30.000 جنيه، أي بمقدار هبوط 100 جنيه عن أسعاره أمس.

سعر الأرز للمستهلك

وسجل سعر الأرز للكيلو، خلال التعاملات، 30 جنيهًا للمستهلك.