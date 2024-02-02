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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

في اليوم الثاني.. اقبال كبير على ركن متحف الطفل في معرض الكتاب

بوابة الوفد الإلكترونية

يواصل مركز الطفل للحضارة والابداع متحف الطفل فاعلياته التى يشارك بها في معرض الكتاب في نسخته 55 ، بمجموعة متنوعة من الأنشطة الفنية والتراثية إلى جانب عروض تفاعليه لمسرح العلوم والورش العلمية والبيئية.

قال الدكتور نبيل حلمي، رئيس مجلس ادارة جمعية مصر الجديدة اتابع لها المتحف، ان ركن متحف الطفل شهد في ثانى يوم لاشتراكه في المعرض تفاعلًا كبيرًا من كافة فئات المجتمع، حيث شارك عشرات الأطفال وأسرهم في أنشطته المتنوعة حظيت خلالها على إعجاب وإشادة واسعة من الزوار سواء من الأطفال أو الكبار، وعبروا عن سعادتهم بالمشاركة.

اشار حلمي، ان في اليوم الثانى للمشاركة نفذ المتحف ورشتين الاولى ورشه الاهرامات المجسمه يقوم الطفل بتلوين باترون الهرم المجسم ، عباره عن اربع مثلثات ومربع ثم يقوم بلصقه لعمل الهرم ، بينما الورشة الثانية هى عن  مراحل نمو النبات ياخذ  الأطفال شيت تلوين ليتعرف  الطفل علي مراحل النمو من خلال صور يقوم بتلوينها.

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