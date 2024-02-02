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الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

أخبار وتقارير

وزير الشباب والرياضة يشهد مباراة مصر والإكوادور في كأس ديفيز للتنس

بوابة الوفد الإلكترونية

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، ودينيس توسكانو أموريس، سفير الإكوادور بالقاهرة، والكابتن اسماعيل الشافعي، رئيس الاتحاد المصري للتنس، شريف سيف النصر، رئيس نادي الجزيرة، مباراة مصر والإكوادور في كأس ديفيز للتنس الأرضي والمؤهلة إلى المجموعة العالمية الأولى.

أكد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، على حرصه الدائم لمساندة ودعم الأبطال الرياضيين المصريين في مختلف البطولات، مشيرًا إلى أن استضافة مصر للبطولة هو خير دليل على قدرة مصر القوية في استضافة البطولات المختلفة لما تمتلكه من إمكانيات قوية وبنية تحتية مجهزة تؤهلها لذلك.

وخير دليل على ذلك هو أن البطولة كان من المقرر أن تقام في الإكوادور، ولكن تعذر استضافة البطولة، فتمكن الاتحاد المصري من الفوز بتنظيم البطولة في مدة قصيرة، حيث وافق الاتحاد الدولي على الاستضافة بعد تأكده أن مصر لديها القدرة التنظيمية والإنشائية التي تؤهلها لذلك.

وتشارك مصر في البطولة بفريق مكون من "محمد صفوت، كريم مأمون، عمرو عصراوي، أكرم السلالي، مايكل صبحي".

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