جامعة سوهاج تشارك بمعرض وزاره الداخلية باكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة

زار وفد من جامعة سوهاج معرض معدات وأجهزة الشرطة الذي نظمته وزارة الداخلية بأكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة، تحت عنوان “فدا مصر” وذلك في اطار احتفالات وزارة الداخلية بعيدها السنوي "٧٢" للشرطة المصرية، وذلك بمشاركه عدد من القيادات الأمنية بوزارة الداخلية، والطلاب من المدارس و الجامعات المصرية المختلفة.

وأكد الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة علي حرص الجامعة علي مشاركة أبنائها الطلاب في مثل تلك الملتقيات وتوعيتهم بالعملية الأمنية والتعرف على إمكانات جهاز الشرطة وقدرات رجاله في حفظ الأمن والأمان، وذلك إيماناً بأن الشباب والثقة في قدراتهم ووعيهم هي الأمل في الغد المشرق لمصرنا الحبيبة، موجهاً رساله شكر وتقدير وإعزاز للشرطه المصرية، مثمناً دور رجالها البواسل وما يبذلوه من أقصى جهد ممكن، وتقديمهم كافة التضحيات، من أجل الحفاظ على أمن واستقرار مصر.

وقال الدكتور محمود خليل مدرس مساعد بكلية الآداب والمشرف علي الوفد المشارك انه تم خلال الزيارة التعرف علي أحدث الأجهزة والمعدات والتقنيات الهادفة إلى تطوير مستوى أداء الخدمات الأمنية والجماهيرية، ومنها معدات الكشف عن المواد المتفجرة، وسيارات مكافحة الشغب والأمن المركزى الحديثة وسيارات الإغاثة الخاصة بالمرور، بالإضافة إلى عددٍ من العروض للخيل، والكلاب البوليسية.

وأعرب الطلاب عن سعادتهم بهذه الزيارة وشعورهم بالفخر تجاه الشرطة المصرية مؤكدين على دعمهم المستمر للدولة المصرية.