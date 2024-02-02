الجمعة 02 فبراير 2024
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بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

سليمان يكشف موقف عبدالمنصف..ويؤكد: طلبنا من بيراميدز 5 لاعبين

سالم وسليمان
سالم وسليمان

كشف أحمد سليمان عضو مجلس إدارة نادي الزمالك موقف محمد عبد المنصف من الاستمرار داخل النادي من عدمه بعد قدوم المدير الفني الجديد ومعه مدرب حراس.

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أحمد سليمان يصطدم جمهور الزمالك بمدة غياب فتوح

قال أحمد سليمان في تصريحات تلفزيونية أن عبد المنصف لن يرحل عن الزمالك بعد قدوم الجهاز الفني الجديد، وأن حسين لبيب رئيس النادي كلف نائبه هشام نصر بالجلوس مع عبد المنصف لتحديد دوره المقبل في النادي.

وتابع أحمد سليمان: أردنا التعاقد مع 5 من لاعبي بيراميدز ونجحنا في ضم 2 منهم، وقبل الاتفاق مع بيراميدز دفعنا له المستحقات القديمة، هناك العديد من اللاعبين الراغبين في الانضمام إلى الزمالك.

وواصل تصريحاته: نعرف يوسف أسامة نبيه جيدا ونادي الزمالك بيته، وسيف فاروق جعفر هو من طلب العودة للزمالك
ما الخطأ الذي ارتكبه سيف فاروق جعفر أو يوسف أسامة نبيه.

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