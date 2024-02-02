الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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الصحة العالمية: 100 ألف قتلوا وأصيبوا في حرب غزة

حرب غزة
حرب غزة

أكدت منظمة الصحة العالمية، أن نحو 100 ألف شخص تعرضوا للقتل أو الإصابة في غزة وهذه نسبة كبيرة جدا بالنظر لعدد السكان المقدر بمليونين، وفق نبأ عاجل لقناة “القاهرة الإخبارية”.

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وأضافت أن أكثر من 8000 فلسطيني بحاجة إلى إخراجهم من غزة للتكفل العاجل، موضحة أن هناك سوء تغذية في قطاع غزة والوضع قد يتفاقم بشكل أكبر، موضحةً: "ينبغي السماح بإدخال المواد الغذائية والمساعدات بشكل عاجل لقطاع غزة". 

الصحة العالمية تدعو لوقف إطلاق النار في غزة

وفي وقت سابق دعا تيدروس أدهانوم غيبريسوس، مدير منظمة الصحة العالمية، إلى وقف إطلاق النار وإيجاد "حل حقيقي" للصراع الإسرائيلي الفلسطيني، في مناشدة مفعمة بالعواطف أمام المجلس التنفيذي للمنظمة التابعة للأمم المتحدة، وصف فيها الأوضاع في غزة بأنها "جحيمية".

 وتدفقت عواطف غيبريسوس وهو يصف الأوضاع في قطاع غزة الذي يتعرض لضربات إسرائيلية قتل فيها أكثر من 25 ألف شخص.

 وكابد غيبريسوس الحرب صغيرًا واختبأ أطفاله في مخبأ خلال القصف في الحرب الحدودية بين إثيوبيا وإريتريا بين عامي 1998 و2000.

 وقال أمام المجلس التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية في جنيف، خلال مناقشة حول حالة الطوارئ الصحية في غزة "أنا مؤمن حقيقي، بسبب تجربتي الخاصة، بأن الحرب لا تأتي بحل، بل بمزيد من الحرب، ومزيد من الكراهية، ومزيد من العذاب، ومزيد من الدمار، لذا دعونا نختار السلام ونحل هذه القضية سياسيًا".

 

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