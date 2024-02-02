الأوقاف تعقد البرنامج التثقيفي للطفل بأكثر من 18 ألف مسجد

شهدت مساجد الجمهورية استمرار فعاليات البرنامج التثقيفي للطفل، حيث واصل أئمة وواعظات الأوقاف البرنامج التثقيفي بالمساجد.

ففي مديرية أوقاف الإسكندرية أقيم البرنامج في ( 461) مسجد، منها: مسجد الشهداء، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف أسوان أقيم البرنامج في ( 144 ) مسجد، منها: مسجد ناصر ، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف أسيوط أقيم البرنامج في ( 947 ) مسجد، منها: مسجد السلام، ومسجد الكبير.

وفي مديرية أوقاف الاسماعيلية أقيم البرنامج في ( 226 ) مسجد، منها: مسجد الإيمان، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الأقصر أقيم البرنامج في ( 617 ) مسجد، منها: مسجد الفتح، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف البحر الأحمر أقيم البرنامج في ( 109 ) مسجد، منها: مسجد السلام، ومسجد النور.

وفي مديرية أوقاف البحيرة أقيم البرنامج في ( 1479) مسجد، منها: مسجد الصديق، ومسجد السلام.

وفي مديرية أوقاف الجيزة أقيم البرنامج في ( 900 ) مسجد، منها: مسجد الأنصار، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الدقهلية أقيم البرنامج في ( 1528 ) مسجد، منها: مسجد الكبير، ومسجد الجديد.

وفي مديرية أوقاف السويس أقيم البرنامج في ( 98) مسجد، منها: مسجد الرضوان، ومسجد الرحمة.

وفي مديرية أقاف الشرقية أقيم البرنامج في ( 1689) مسجد، منها: مسجد السلام، ومسجد الرحمن.

وفي مديرية أوقاف الغربية أقيم البرنامج في ( 1452) مسجد، منها: مسجد الفرقان، ومسجد العمري.

وفي مديرية أقاف الفيوم أقيم البرنامج في ( 339) مسجد، منها: مسجد العتيق، ومسجد البخاري.

وفي مديرية أوقاف القاهرة أقيم البرنامج في ( 811 ) مسجد، منها: مسجد الإيمان، ومسجد النصر.

وفي مديرية أوقاف القليوبية أقيم البرنامج في ( 835) مسجد، منها: مسجد الروح، ومسجد زمزم.

وفي مديرية أوقاف المنوفية أقيم البرنامج في ( 1074 ) مسجد، منها: مسجد النور، ومسجد القبلي.

وفي مديرية أوقاف المنيا أقيم البرنامج في ( 904 ) مسجد، منها: مسجد الحسيني، ومسجد العتيق.

وفي مديرية أوقاف الوادي الجديد أقيم البرنامج في ( 59 ) مسجد، منها: مسجد الصالحين، ومسجد الفتاح العليم.

وفي مديرية أوقاف بني سويف أقيم البرنامج في ( 785 ) مسجد، منها: مسجد الوسطاني، ومسجد نور الإسلام.

وفي مديرية أوقاف بورسعيد أقيم البرنامج في ( 118 ) مسجد، منها: مسجد الزهراء، ومسجد أنس بن مالك.

وفي مديرية أوقاف جنوب سيناء أقيم البرنامج في ( 66 ) مسجد، منها: مسجد الفردوس، ومسجد الصحابة.

وفي مديرية أوقاف دمياط أقيم البرنامج في ( 305 ) مسجد، منها: مسجد الأربعين، ومسجد البحر.

وفي مديرية أوقاف سوهاج أقيم البرنامج في ( 1017) مسجد، منها: مسجد الحرمين، ومسجد آل عمار.

وفي مديرية أوقاف شمال سيناء أقيم البرنامج في ( 216 ) مسجد، منها: مسجد التقوى، ومسجد المحمدي.

وفي مديرية أوقاف قنا أقيم البرنامج في ( 710 ) مسجد، منها: مسجد العتيق، ومسجد الصالحين.

وفي مديرية أوقاف كفر الشيخ أقيم البرنامج في ( 1221 ) مسجد، منها: مسجد التوحيد، ومسجد الشرقي.

وفي مديرية أوقاف مطروح أقيم البرنامج في ( 160 ) مسجد، منها: مسجد الهدى، ومسجد الأفراد.

أولياء الأمور يؤكدن: البرنامج التثقيفي للطفل يسهم في تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية

وقد أكد عدد من أولياء الأمور أن البرنامج التثقيفي للطفل يسهم في تربية الأطفال على القيم الدينية والوطنية والتسامح وقبول الآخر، وأن البرنامج التثقيفي للطفل لبنة أساسية في بناء الوعي الديني والوطني والقيمي لدى أبنائنا وبناتنا، وأننا نأمن على أطفالنا المشاركون في هذه النشاطات حيث إنهم في أيدٍ أمينة.