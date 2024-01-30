جهود الأوقاف في خدمة القرآن الكريم خلال شهر يناير 2024

حققت وزارة الأوقاف المصرية جهودًا غير مسبوقة في خدمة القرآن الكريم خلال شهر يناير 2024م.

وجاءت جهود الأوقاف على النحو التالي:

المقارئ القرآنية

عقدت وزارة الأوقاف عدد (17656) مقرأة خلال شهر يناير 2024م، على النحو التالي:



• مقارئ الأئمة: وعددها (622) مقرأة ، وتعقد يوم الثلاثاء من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (3110) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الأعضاء: وعددها (848) مقرأة، وتعقد يوم الاثنين من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (4240) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الجمهور: وعددها (2510) مقرأة، وتعقد يوم الجمعة من كل أسبوع بعد صلاة الجمعة، تم عقد عدد (10040) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• المقارئ النموذجية: وعددها (25) مقرأة ، وتعقد يوم الأحد من كل أسبوع بعد صلاة الظهر، تم عقد عدد (100) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ السيدات: وعددها (5) ، وتعقد يوم السبت من كل أسبوع بعد صلاة الظهر ، تم عقد عدد (20) مقرأة على مستوى الجمهورية.

• مقارئ الواعظات: وعددها (35)، وتعقد أيام الجمعة والسبت والأحد والأربعاء بعد صلاة العصر ، تم عقد عدد (140) على مستوى الجمهورية.

مجالس الإقراء

• مجالس الإقراء على كبار القراء : وعددها (18) مجلسًا ، وتعقد أيام السبت والأحد والثلاثاء والجمعة بعد صلاة الفجر ، تم عقد عدد (78) مجلسًا على مستوى الجمهورية.

مراكز التلاوة

• مراكز تلاوة القرآن الكريم وتعليم أحكام التلاوة : وعددها (14) مركزًا ، تعقد أيام السبت والاثنين والأربعاء بعد صلاة الظهر ، والجمعة قبيل الصلاة ، وقد تم عقد عدد (152) مجلسًا على مستوى الجمهورية خلال شهر يناير 2024م.

مكاتب التحفيظ

تم عقد عدد (8533) حلقة تحفيظ على مستوى الجمهورية ، وبيانها كالتالي :

• مكاتب التحفيظ على درجة : وعددها (151) ، وتعقد يوميًّا من الساعة 8 ص :3 عصرًا عدا الجمعة والسبت ، بواقع (3473) حلقة تحفيظ خلال شهر يناير 2024م.

• مكاتب التحفيظ بالمكافأة : وعددها (220) ، وتعقد يوميًّا في الفترة من الساعة 8ص:12ظهرًا، ومن 2م :4م عدا الجمعة والسبت ، بواقع (5060) حلقة تحفيظ خلال شهر يناير 2024م.

التحفيظ عن بعد

• التحفيظ عن بعد: وعدد حلقاتها (93) حلقة تحفيظ، تعقد يوميا حسب الجدول المعد لذلك، وتم عقد (828) حلقة خلال شهر يناير 2024م.

مقرأة كبار القرّاء

• مقرأة كبار القراء : وتعقد 4 مرات شهريًّا ، بالإضافة لمقرأة كبار القراء بمسجد مصر مرتين كل شهر ، تم عقد عدد (6) مقرأة خلال شهر يناير 2024م.

الابتهالات الدينية

• الأمسيات الابتهالية : تم عقد عدد (6) أمسية ابتهالية خلال شهر يناير 2024م.

برنامج صحِّح قراءتك

• برنامج (صحِّح قراءتك) : يعقد من الأحد حتى الخميس أسبوعيًّا بعدد (1503) مسجد موزعة على الجمهورية ، كما تعقد المبادرة للسيدات بمسجد السيدة نفيسة (رضي الله عنها) من السبت إلى الخميس أسبوعيًّا ، تم عقد (34574) جلسة خلال الشهر

مبادرة حصّن طفلك بالقرآن

مبادرة (حصّن طفلك بالقرآن) : تعقد خلال إجازة نصف العام الدراسي بعدد (6014) مسجد، تم عقد (66154) جلسة خلال الشهر .

المسابقات القرآنية

عقدت وزارة الأوقاف خلال شهر يناير الحالي (2024م) المسابقات الآتية :

• إعلان المسابقة العالمية الحادية والثلاثون للقرآن الكريم.

• البدء في الاختبارات التحريرية المركزية لمسابقة أعضاء المقارئ.

• البدء في المسابقة الثقافية الكبرى (النسخة الثانية) لمراكز إعداد محفظي القرآن الكريم .

• البدء في مسابقة برنامج تلاوات لشهر رمضان 1445هـ .

• إعلان فتح باب التقدم للحصول على كارنيه محفظ معتمد من الأوقاف .

• تم الإعلان عن 4 مسابقات قرآنية مشتركة في رمضان1445هـ بين الأوقاف ومحافظات شمال وجنوب سيناء والوادي الجديد ومطروح .

• تم الإعلان بشأن الطلاب المتميزين في مسابقة مراكز إعداد محفظي القرآن الكريم للعام الدراسي 2023/2024م الراغبين في الحصول على تصريح محفظ معتمد ومحفظة معتمدة.