13 ألف فلسطيني يؤدون صلاة الجمعة بالمسجد الأقصى.. صور

تمكن 13 ألف فلسطيني، من دخول المسجد الأقصى لتأدية صلاة يوم الجمعة، رغم حواجز القوات الإسرائيلية التي وضعت في عدة طرق لمنعهم من الوصول للمسجد.

على جانب آخر، أعلنت إيران استشهاد مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا سعيد علي دادي، في غارات إسرائيلية على دمشق فجر اليوم.

وقالت الوكالة العربية السورية للأنباء، إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفةً جنوب دمشق اليوم الجمعة.

ونحو الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق، وتصدَّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.