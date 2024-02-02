البث المباشر لمشاهدة مباراة الأردن وطاجيكستان يلا شوت اليوم في كأس الأمم الآسيوية

تتجه الأنظار ظهر اليوم الجمعة إلى ملعب أحمد بن علي بالعاصمة القطرية الدوحة لمتابعة المواجهة المهمة والمرتقبة بين منتخبي الأردن وطاجيكستان في ربع نهائي كأس آسيا.

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نجح منتخب الأردن في التأهل إلى دور الستة عشر من بطولة كأس آسيا، عقب احتلاله المركز الثالث في المجموعة الخامسة، كواحد من أفضل المنتخبات أصحاب المركز الثالث برصيد 4 نقاط، خلف كل من البحرين وكوريا الجنوبية.

وفي رحلته خلال دور المجموعات، تفوق على منتخب ماليزيا في البداية برباعية نظيفة، قبل أن يتعادل مع كوريا الجنوبية بهدفين لمثلهما في مفاجأة كبيرة، وخسر في اللقاء الثالث أمام البحرين بهدف دون رد، وفي دور الستة عشر، تفوق على المنتخب العراقي بثلاثة أهداف مقابل هدفين في الوقت القاتل.

ويأمل المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للمنتخب الأردني، للتأهل للدور قبل النهائي، ليكتب اسمه بحروف من ذهب مع المنتخب الأردني بالوصول للأربعة في الكبار في المونديال الآسيوي.

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ولكنه حذر من قوة وخطورة منتخب طاجيكستان، وقال في تصريحات عقب مباراة العراق :" المباراة أمام طاجيكستان ستكون قوية لأنها أمام منتخب متطور".

تاريخ مباريات الأردن وطاجيكستان

كانت المواجهة الأولى يوم 11 يونيو 2015 بين منتخب الأردن وطاجيكستان في تصفيات أسيا المؤهلة لبطولة كأس العالم 2018، وحقق النشامي الانتصار ذهابًا وإيابًا، حيث فاز ذهابًا بنتيجة 3-1، وفي الإياب يوم 13 أكتوبر 2015، حقق الفوز بثلاثية نظيفة في استاد عمان الدولي، وكان المنتخبين ضمن المجموعة الثانية من المرحلة الثانية في التصفيات المونديالية.

وبعدها أقيمت مواجهتين وديتين بين منتخب الأردن أمام طاجيكستان، أقيمت الأولى يوم 1 فبراير 2021، وفازت الأردن بهدفين نظيفين، وفي المواجهة الثانية حقق المنتخب الطاجيكستاني الانتصار الأول في تاريخه على الأردن بهدف نظيف في ملعب ذياب عوانة.

وكانت المواجهة الخامسة بين منتخب الأردن أمام طاجيكستان، قد انتهت بالتعادل الإيجابي 1-1، وسجل الأهداف شاهروم سامييف لمنتخب طاجيكستان، بينما تعادل يزن النعيمات للمنتخب الأردني في الدقيقة 90، وأقيمت هذه المباراة بملعب بامير، في الجولة الأولى من الدور الثاني ضمن مرحلة التصفيات المؤهلة لكأس العالم 2026.

ما هو موعد لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

وتتجه الأنظار صوب ملعب أحمد بن علي المونديالي، ومواجهة الأردن وطاجيكستان في الدور ربع النهائي من بطولة كأس آسيا، ظهر الجمعة الموافق 2 فبراير 2023.

ويلتقي المنتخب الأردني مع نظيره الطاجيكي في تمام الساعة الواحدة والنصف ظهرا بتوقيت القاهرة، الثانية والنصف مساء بتوقيت مكة المكرمة، الثالثة والنصف عصرا بتوقيت أبو ظبي.

القنوات الناقلة لمباراة الأردن وطاجيكستان في كأس آسيا

وتذاع مباراة الأردن وطاجيكستان في دور الثمانية من كأس آسيا عبر قناة SSC1 HD بتعليق فارس عوض عبر القناة الصوتية الأولى، وعبد العزيز السبر من خلال القناة الصوتية الثانية.