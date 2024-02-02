"كأنه غزو فضائي" سحب ثقوب السقوط تظهر فوق جزيرة في المكسيك.. فيديو

رصد بعض الصيادين قبالة جزيرة كي ويست سحبًا نادرة مثقوبة، تُعرف أيضًا باسم "ثقوب السقوط"، والتي تبدو كأنها غزو كائنات فضائية للمنطقة.

وحسب سبوتنيك، تم نشر الفيديو عبر صفحة "بلاك تايب إتش" على موقع "إكس"، وهي صفحة صيد مشهورة، وأرفق الفيديو بالعبارات: "لم أر مثل هذه الغيوم من قبل. هل يعرف أحد ما هذه الغيوم؟ لقد رأيناها في خليج المكسيك قبالة كي ويست".

وكتب أحد المعلقين أنها سحب نادرة تعرف باسم "ثقوب السقوط"، تتكون عندما يتبخر الماء الشديد البرودة ويترك فجوة دائرية كبيرة خلفه.

ولكي يتشكل الثقب، يجب أن تكون القطرات الموجودة في طبقة السحابة باردة للغاية، وهذا يعني أنها في درجة حرارة أقل من الصفر، لكنها لم تتجمد بعد.