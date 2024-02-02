الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

استشهاد مستشار الحرس الثوري سعيد علي دادي في سوريا

مستشار الحرس الثوري
مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا سعيد علي دادي

أعلنت إيران استشهاد مستشار الحرس الثوري الإيراني في سوريا سعيد علي دادي، في غارات إسرائيلية على دمشق فجر اليوم.

 

وذكرت الوكالة العربية السورية للأنباء، عن مصدر عسكري قوله إن الجيش أسقط عددا من الصواريخ الإسرائيلية التي انطلقت من هضبة الجولان مستهدفةً جنوب دمشق اليوم الجمعة.

 

ونحو الساعة 4:20 من فجر اليوم شن العدو الإسرائيلي عدواناً جوياً من اتجاه الجولان السوري المحتل مستهدفاً عدداً من النقاط جنوب دمشق، وتصدَّت وسائط دفاعنا الجوي لصواريخ العدوان، وأسقطت بعضها، واقتصرت الخسائر على الماديات.

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