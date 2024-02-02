170 مليون دولار قيمة صادرات مصر من الألعاب الإلكترونية (شاهد)

قال المهندس زياد عبدالتواب نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، إنّ بعض التقديرات تشير إلى أن مصر بها 40 مليون لاعب ألعاب إلكترونية من إجمالي 3 مليارات حول العالم، كما ان متوسط سن لاعب الألعاب الإلكترونية 31 سنة، وبالتالي، فإنها ليست حكرا على الأطفال.



الألعاب الالكترونية

وأضاف عبدالتواب، في حواره ببرنامج “صباح الخير يا مصر”، على القناة الأولى والفضائية المصرية، أن مصر لديها مجموعة من المطورين الذين يعملون في شركات صغيرة ومتوسطة تحاول إطلاق ألعاب إلكترونية وتصديرها حتى تكون جزءً من صادرات مصر الرقمية.

صادرات مصر الرقمية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار

وتابع نائب رئيس الاتحاد المصري للرياضات الإلكترونية، أن صادرات مصر الرقمية تقدر بنحو 6.2 مليار دولار، منهم 170 مليون دولار للألعاب الإلكترونية بنسبة 2.5% إلى 3%، وهو ما يدفع تجاه المزيد من العمل، لأنها فرصة كبيرة جدا، في ظل وجود عدد كبير من المطورين في مصر، كما أن المنطقة العربية تخلو من الألعاب الإلكترونية ذات طابع عربي.

