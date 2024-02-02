الشباب والرياضة: اختبارات للاعبي كرة القدم لرعاية المواهب ومساعدتهم في الاحتراف الخارجي

تحت رعاية وزارة الشباب والرياضة، وضمن المشروع القومى "ستارز أوف إيجيبت" لاكتشاف المواهب في كرة القدم، تُقام -خلال شهر فبراير الجارى- اختبارت لعدد من لاعبى أندية الدورى الممتاز والدرجة الثانية والدرجة الثالثة في الفئة العمرية من 16 حتى 19 عاما لتقييم المستوى الفنى والبدنى والمهارى لهم بملاعب مركز التنمية الشبابية بالجزيرة.

يأتى ذلك في إطار حرص وزارة الشباب والرياضة على تكثيف برامج رعاية واكتشاف الموهوبين في مختلف اللعبات الرياضات لدعم المنتخبات الوطنية. ومن المقرر أن تشهد الاختبارات حضور مجموعة من الخبراء ووكلاء الأندية الأوروبية لتقييم المواهب ومساعدتها في التسويق المباشر للاحتراف الخارجى.

واتفقت وزارة الشباب والرياضة مع شركة "ستارز أوف إيجيبت" المنفذة للمشروع القومى لاكتشاف ورعاية المواهب في كرة القدم على إتاحة الفرصة للاعبين لرعايتهم وتأهيلهم وتسويقهم للاحتراف الخارجى مع الاحتفاظ بالحقوق المالية والأدبية للأندية واللاعبين وذلك لعدد لاعب من كل نادى بالدرجة الثالثة ولاعبين من كل نادى بالدرجة الثانية ثلاثة لاعبين من كل نادى بالدرجة الأولى.

وحرصت الوزارة على مخاطبة اتحاد الكرة لتعميم الدعوة على أندية الدورى الممتاز والدرجة الثانية والدرجة الثالثة لترشيح اللاعبين لخوض تلك الاختبارات مما يساهم في توفير عدد من فرص الاحتراف وتطوير كرة القدم المصرية.

يذكر أن مشروع "ستارز أوف إيجبت" قد حقق العديد من النجاحات ومنها انضمام اللاعب محمد الشاهد حارس مرمى كلاعب هاوى بنادى ريو فاليكانو الاسبانى هذا الموسم، ويسعى المشروع إلى انتقاء المواهب في كرة القدم وإقامة معسكرات تدريبية داخل وخارج مصر بالتعاون مع العديد من الأندية الأوروبية.

للاشتراك التسجيل من خلال اللينك https://forms.gle/kAdyqJBaeXrZwYjaA