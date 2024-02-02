القبض على يوتيوبر شهير متهم بالتعدي على البلوجر نجلاء

كشفت وزارة الداخلية، ملابسات مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام أحد الأشخاص بالتعدي بالضرب على سيدة وإحداث إصابات بالغة لها.

وبإجراء الفحص، تبين أنه بتاريخ 28 يناير 2024 تلقى قسم شرطة المقطم بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من ربة منزل مقيمة بدائرة القسم مصابة بجروح قطعية باليد، بتضررها من أحد الأشخاص، نجله، مقيمين بدائرة قسم شرطة المعادي بتحريض آخر للتعدي عليها بالضرب وإحداث إصابتها لوجود خلافات بينهما حول نسبة الأرباح الخاصة بقناة المبلغة على موقع التواصل الاجتماعي يوتيوب، مخصصة في المأكولات.



وعقب تقنين الإجراءات، تم ضبطهما داخل فيلا مستأجرة كائنة بمنطقة المعمورة بالإسكندرية، وبمواجهتهما اعترفا بتحريض أحد العناصر الإجرامية للتعدي على المجنى عليها بالضرب وإحداث إصابتها مقابل مبلغ مالي لذات الخلافات المشار إليها، وتم ضبط مرتكب الواقعة عاطل له معلومات جنائية، مقيم بدائرة قسم شرطة السيدة زينب وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم بإرشاده ضبط السلاح المستخدم فى الواقعة.



وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة التحقيق.