الثلاثاء .. حفل لتكريم المتفوقين من أبناء العاملين بجامعة القناة

تنظم جامعة قناة السويس الثلاثاء المقبل حفل تكريم الطلاب المتفوقين دراسيا في مراحل التعليم المختلفة، من أبناء أعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعة

وذلك تحت رعاية الدكتور ناصر سعيد مندور رئيس جامعة قناة السويس.

وبإشراف عام الدكتورة سهير محمد أبو عيشة أمين عام الجامعة.

حيث تنفذ إدارة رعاية العاملين بالجامعة الحفل يوم الثلاثاء القادم الموافق ٦ فبراير بقاعة الاحتفالات الكبرى بالجامعة.في تمام الساعة الحادية عشرة صباحا.

يُذكر أن الحفل سيتم خلاله تكريم 71 طالب وطالبة من أبناء العاملين بالجامعة.