تنفيذي أسيوط يوافق على المخطط التفصيلي لمدينة القوصية



وافق المجلس التنفيذي للمحافظة برئاسة اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، على إعتماد المخطط التفصيلي لمدينة القوصية واستكمال باقي الإجراءات اللازمة واعتماده من رئاسة مجلس الوزراء ونشره في الجريدة الرسمية "الوقائع المصرية" للعمل به وذلك في إطار خطة الدولة للقضاء على العشوائيات وإنشاء مناطق مخططة ومقسمة تنفيذاً لتكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتحقيق التنمية المستدامة وتنفيذاً لرؤية مصر 2030 .

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذى للمحافظة لشهر يناير 2024، بحضور المهندس عمرو عبدالعال نائب المحافظ واللواء علاء بدران سكرتير عام المحافظة والمحاسب عدلي أبوعقيل سكرتير عام مساعد المحافظة والمستشار محمد سليمان المستشار القانوني للمحافظة واللواء محمد خميس مساعد مدير أمن أسيوط للمنطقة المركزية والعميد محمد الطنطاوي المستشار العسكري للمحافظة ومديري المديريات والهيئات والشركات والمرافق المختلفة ورؤساء المراكز والمدن والأحياء ومديري الإدارات بالديوان العام.

وأشار المحافظ – خلال الجلسة – الى ضرورة تكثيف الجهود لاستكمال باقي المخططات التفصيلة والاستراتيجية لمدن وقرى وأحياء المحافظة، تماشيًا مع جهود الدولة في إقامة المشروعات التنموية والخدمية والسكنية فضلاً عن أهمية المخططات التفصيلية والاستراتيجية التي يتم اعتمادها وإقرارها بالنسبة للمواطنين والدولة حيث أنها تسهل استصدار التراخيص المطلوبة للبناء وزيادة عروض الشوارع والطرق الداخلية لتكون قادرة على استيعاب الكثافة المرورية المتزايدة خلال السنوات القادمة وتحديد الإستعمالات الخدمية المقترحة للمنفعة العامة حتى سنة الهدف عام 2030 ومنها مشروعات البنية الأساسية والاستثمارية والخدمية مثل (التعليم ، الصحة ، مراكز الشباب ، قصور الثقافة) وتحدد خطوط التنظيم والسماح بإمكانية إعداد مشروعات التقاسيم ما يساهم في تحقق وتنفيذ الخطة التنموية، معلناً تقديمه لكافة سبل الدعم الممكنة وتذليل كافة المعوقات والعقبات التي قد تحول أمام تنفيذ ما تم اعتماده من مخططات استراتيجية وتفصيلية على أرض الواقع بما يطابق القوانين العامة ويلائم التطور الاقتصادي والاجتماعي والبيئي والأوضاع المحلية والكثافة السكانية والوضع العمراني القائم والاحتياجات الحالية والمستقبلية.

وتم خلال الجلسة مناقشة المخطط التفصيلي لمدينة القوصية والموافقة على اعتماد المخطط لاستكمال باقي الاجراءات وفقًا للوانين واللوائح المنظمة لذلك.

وأوضحت المهندسة ايمان علي محمود مدير عام الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالمحافظة أن المخطط التفصيلي لمدينة القوصية تم الانتهاء منه وإعداده وفقاً لقانون 119 ولائحته وتعديلاته واعتماده من الوزير المحافظ وموافقة المجلس التنفيذي للمحافظة عليه وجاري استكمال باقي الاجراءات القانونية اللازمة لاعتماده وبدء تنفيذه على أرض الواقع في أقرب وقت ممكن.