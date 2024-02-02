الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

ناشئو المقاولون يواصلون التألق بتحقيق الفوز الثاني على التوالي

المقاولون لمواليد
المقاولون لمواليد 2010

واصل فريق المقاولون العرب مواليد  2010 التألق ونجح  في تحقيق الفوز على فريق  نادى مستقبل سبورت بثمانية أهداف نظيفة ، أحرزها مروان عمرو ثلاثة أهداف و ياسين ابو زيد هدفان و مازن خالد ومصطفى السيد و مالك تامر هدف لكل منهما في إطار فاعليات بطولة دوري منطقة القاهرة للموسم الرياضي 2023 /2024.

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تشكيل الجهاز الفني لفريق المقاولون 2010:

الكابتن هيثم حسين مدير فني ويعاونه الكابتن محمد علي مدرب و الكابتن حمدي حسين مدرب حراس  والكابتن هاني عدلي إداري الفريق والكابتن أحمد ناصر أخصائي إصابات الملاعب.

على الجانب الآخر انتصر فريق فراشات كرة اليد 2010 بنادي المقاولون العرب على فريق قضايا الدولة والتي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 36-23 وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور 16.

وجاءت المباراة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد  
مدرب الفريق الكابتن/ حازم حجاج 
أخصائي إصابات د/مصطفى حسين
إدارية الفريق ك / نعمه
المدير الفني ك /عادل محمود.

الجريدة الورقية