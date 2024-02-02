طائرة المقاولون تهزم دجلة في بطولة الجمهورية
فاز فريق المقاولون لتحت 15 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي وادي دجله أكتوبر بملعبه بنتيجة 3 / 1 في إطار مباريات بطولة الجمهورية.
ويتكون الجهاز الفني للمقاولون:
المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك.
في سياق آخر تغلب فريق فراشات كرة اليد 2010 بنادي المقاولون العرب على فريق قضايا الدولة
و التي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 36-23 وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور 16 ٠
وجاءت المباراة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد
مدرب الفريق الكابتن/ حازم حجاج
أخصائي إصابات د/مصطفى حسين
إدارية الفريق ك / نعمه
المدير الفني ك / عادل محمود .