طائرة المقاولون تهزم دجلة في بطولة الجمهورية

فاز فريق المقاولون لتحت 15 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي وادي دجله أكتوبر بملعبه بنتيجة 3 / 1 في إطار مباريات بطولة الجمهورية.





ويتكون الجهاز الفني للمقاولون:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده

مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك.



في سياق آخر تغلب فريق فراشات كرة اليد 2010 بنادي المقاولون العرب على فريق قضايا الدولة

و التي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 36-23 وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور 16 ٠

وجاءت المباراة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد

مدرب الفريق الكابتن/ حازم حجاج

أخصائي إصابات د/مصطفى حسين

إدارية الفريق ك / نعمه

المدير الفني ك / عادل محمود .