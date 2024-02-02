الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

طائرة المقاولون تهزم دجلة في بطولة الجمهورية

طائرة المقاولون
طائرة المقاولون

فاز فريق المقاولون لتحت 15 سنة بنين للكرة الطائرة على نادي وادي دجله أكتوبر  بملعبه بنتيجة 3 / 1  في إطار مباريات بطولة الجمهورية.

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عودة يضم 7 لاعبين ناشئين في معسكر المقاولون



ويتكون الجهاز الفني للمقاولون:

المدير الفني كابتن/ أحمد جوده
مدرب الفريق و مدير قطاع الناشئين كابتن/ أحمد مبارك.


في سياق آخر تغلب فريق فراشات كرة اليد 2010 بنادي المقاولون العرب على فريق قضايا الدولة 
و التي انتهت بفوز الذئاب بنتيجة 36-23 وبهذا الفوز المستحق يصعد فريق النادي للدور 16 ٠

وجاءت المباراة ضمن فعاليات بطولة الجمهورية لكرة اليد  
مدرب الفريق الكابتن/ حازم حجاج 
أخصائي إصابات د/مصطفى حسين
إدارية الفريق ك / نعمه
المدير الفني ك / عادل محمود .

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