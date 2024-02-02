عودة يضم 7 لاعبين ناشئين في معسكر المقاولون

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب بقيادة محمد عودة المدير الفني تدريباته في معسكر الفريق بالإسماعيلية استعدادا لاستئناف مباريات الدوري المصري الممتاز.

ويؤدي الذئاب مرانه على فترتين ويستمر معسكر المقاولون العرب في الإسماعيلية حتى يوم الأربعاء المقبل.

ضم الجهاز الفني لنادي المقاولون العرب، بقيادة عودة 7 لاعبين شباب لمعسكر الفريق الحالي بالإسماعيلية في إطار سياسة النادي والجهاز الفني بقيادة محمد عودة لتصعيد الشباب المميزين .

قائمة اللاعبين ضمت كلا من عبد الرحمن أكمل ويوسف العزب و محمود مانجا ومحمد سعيد ومحمد عبد الناصر ومهند محمد ويوسف حمدي.

وأعرب يسري عبد الغني رئيس قطاع الناشئين عن سعادته بتصعيد اللاعبين وانتظامهم في معسكر الفريق الأول في ظل التنسيق المستمر بين القطاع والجهاز الفني للفريق الأول.