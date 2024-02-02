تشكيل أستراليا المتوقع أمام كوريا الجنوبية.. ثلاثي ناري في الهجوم

يواجه منتخب أستراليا الأول لكرة القدم نظيره الكوري الجنوبي مساء اليوم الجمعة في إطار قمة لقاءات دور الربع النهائي من بطولة كأس آسيا.

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وتقام مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية على استاد الجنوب وذلك في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة.

ومن المتوقع أن يبدأ المنتخب الأسترالي اللقاء بتشكيل مكون من..

حراسة المرمى: ماثيو ريان.

خط الدفاع: جبيثين جونز، هاري سوتار، كيي رووليس، عزيز بيهيتش.

وسط الملعب: مارتين بويلي، كيانو باكوس، جاكسون إيرفين.

خط الهجوم: جوردان بوس، ريلي مكجري، برونو فورنانو ميزا.

ويلعب الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مباراة الأردن وطاجيكستان.

وكانت آخر مواجهة بين كوريا الجنوبية وأستراليا في أمم آسيا خلال المباراة النهائية لبطولة 2015 وحقق منتخب أستراليا الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.







