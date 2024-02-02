اليوم..منتخب أستراليا يواجه كوريا الجنوبية في قمة لقاءات كأس آسيا

يلتقي منتخب أستراليا الأول لكرة القدم بنظيره منتخب كوريا الجنوبية في مواجهة من العيار الثقيل والمقرر لها مساء اليوم الجمعة على استاد الحنوب وذلك ضمن منافسات ربع نهائي بطولة كأس الأمم الآسيوية.

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وتعد مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا هي قمة لقاءات بطولة كأس آسيا حيث يعد المنتخبين مرشحين بقوة لحصد لقب بطولة كأس آسيا.

وصعد منتخب أستراليا إلى دور الربع النهائي بعدما تخطي منتخب إندونيسيا في دور ال 16 بنتيجة أربعة أهداف بدون مقابل ، فيما تمكن منتخب كوريا الجنوبية من الفوز على منتخب السعودية بركلات الترجيح.

موعد مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية..

وتنطلق صافرة أحداث مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية في تمام الساعة الخامسة ونصف مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام المباراة في تمام الساعة السادسة ونصف مساءًا بتوقيت مكة المكرمة ، على أن تبدأ في تمام الساعة السابعة مساءًا بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة أستراليا وكوريا الجنوبية..



وتذاع مباراة أستراليا وكوريا الجنوبية عبر شبكة قنوات بي ان سبورت وشبكة SSC بشكل حصري باعتبارهم القنوات الناقلة لقاءات بطولة كأس آسيا.



ويلعب الفائز من مباراة كوريا الجنوبية وأستراليا في الدور نصف النهائي أمام الفائز من مباراة الأردن وطاجيكستان.

وكانت آخر مواجهة بين كوريا الجنوبية وأستراليا في أمم آسيا خلال المباراة النهائية لبطولة 2015 وحقق منتخب أستراليا الفوز بهدفين مقابل هدف واحد.





