تفاصيل اعتقال الجيش الأردني لـ 4 إسرائيليين بينهم جنود

أعلنت القناة 14 الإسرائيلية، أن الجيش الأردني اعتقل 4 إسرائيليين بينهم جنود بعد اجتيازهم الحدود عن طريق الخطأ، ثم أفرج عنهم بعد تدخل جهات سياسية إسرائيلية.

وأضافت القناة أن الإسرائيليين الأربعة دخلوا عن طريق الخطأ إلى منطقة العقبة خلال رحلة على متن مركبة ATV أمس الخميس وتم اعتقالهم، وبعد تدخل مسؤولين سياسيين تم إطلاق سراحهم في وقت متأخر من الليل وعادوا إلى إسرائيل.

وقال التلفزيون الأردني: إن قوات حرس الحدود ألقت القبض على 4 "إسرائيليين" بعد اجتيازهم الشريط الحدودي

وأوضح الجيش الأردني، أن المتسللون الأربعة اجتازوا الحدود من الغرب عن طريق الخطأ وتمت إعادتهم بالطرق الرسمية