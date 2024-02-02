علام يقترح عودة حسام البدري لقيادة منتخب مصر

وعرض جمال علام رئيس اتحاد الكرة فكرة عودة حسام البدري المدير الفني لفريق الزوراء العراقي لقيادة الفراعنة مرة أخرى خاصة أن اتحاد الكرة الحالي مطالب بتعيين جهاز فني جديد لقيادة المنتخب في معسكر شهر مارس المقبل الذي يشهد وديتين ضد تونس وكرواتيا بجانب معسكر شهر يونيو المقبل الذي يشهد مواجهتين بتصفيات كأس العالم.

واقترح علام على بعض أعضاء مجلس الإدارة تعيين حسام البدري لقيادة المنتخب الوطني بعقد يستمر لمدة 6 أشهر فقط خاصة أن مدة عقد المدرب الجديد للفراعنة يجب ألا تتخطى عهد المجلس الحالي الذي ينتهي بنهاية أولمبياد باريس وإلا سيحتاج لموافقة رسمية من الجهة الإدارية.

وتم اقتراح أسماء أخرى لخلافة فيتوريا على رأسها البرازيلي روجيرو ميكالي مدرب المنتخب الأولمبي وعلي ماهر المدير الفني للمصري البورسعيدي وحسام حسن المدير الفني لفريق مودرن فيوتشر.