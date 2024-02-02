اتحاد الكرة يجهز الشرط الجزائي لإقالة فيتوريا

استقر مسؤولو اتحاد الكرة على إقالة البرتغالي روي فيتوريا المدير الفني للمنتخب الوطني من منصبه بسبب ثورة الغضب العارمة عقب الخروج المبكر للمنتخب الوطني من بطولة كأس الأمم الأفريقية المقامة حالياً في كوت ديفوار.

ويستحق فيتوريا الحصول على شرط جزائي قيمته رواتب 3 أشهر ما يوازي 600 ألف يورو وهو ما يناقشه مسؤولو الجبلاية حالياً بعد جلسة مطولة عقدها خالد الدرندلي نائب رئيس الاتحاد وحازم إمام عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة والمشرف على المنتخب مع المدرب البرتغالي قبل ساعات من العودة من كوت ديفوار.

وبدأ حازم إمام اتصالات مكثفة مع وكلاء المدرب البرتغالي من أجل التوصل لحل وسط ينهي أزمة الشرط الجزائي لفسخ العقد بالتراضي مع المنتخب الوطني.

ويعقد مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة جمال علام اجتماعاً مطولاً يوم الأحد المقبل من أجل مناقشة كافة التقارير الخاصة بالبطولة سواء التقرير الفني الذي يقدمه روي فيتوريا أو التقرير الإداري من جانب خالد الدرندلي أو تقرير حازم إمام.

ومن المقرر أن يعلن اتحاد الكرة عقب اجتماع الأحد المقبل رحيل فيتوريا وجهازه المعاون بالكامل حال التوصل لاتفاق نهائي بتخفيض الشرط الجزائي أو جدولته على أقصى تقدير.++