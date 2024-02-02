عضو الأمم المتحدة للوفد : المنتدي الدولي لرواد الأعمال هدفه الاستثمار بالأفكار الإبداعية

قال هاشم حسين رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو) ، أن المنتدى الدولي العربي لرواد الأعمال، يهتم بالشباب والمرأة وأيضا وضع أصحاب الهمم ضمن خطة المؤتمر لعرض أفكارهم الابتكارية والابداعية ، لافتا ان اصحاب الهمم يشكلون نسبة ١٠ % من المجتمعات العربية ، لذا يجب أن يكون لهم فرصة في الاستثمار ومنصة لعرض أفكارهم.

التنمية الاقتصادية تجد حلول للصراعات..والمرأة الأكثر تضررا في الحروب

وأوضح عضو منظمة الأمم المتحدة التنمية الصناعية ،في حواره مع للوفد، أن أهمية المنتدي هذا العام تنبع في استمراريته رغم الصراعات والصعوبات التي تواجهه المنطقة العربية ، لافتا إن السعي لتحقيق التنمية الاقتصادية ينتج عنه إيجاد حلول للصراعات ، موضحا ان الشباب هم الأمل في تحقيق التنمية الاقتصادية، وأكد حسين ان المنتدى يهتم بالشباب والمرأة بشكل كبير ، حيث أن المرأة هي أكثر من يعاني خلال فترة الصراعات والحروب .

وأوضح رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا أهمية المنتدي العربي لريادة الأعمال في اتاحه الفرص للشباب للترويج لأفكاره وربطه بالمستثمرين وتعزيز الشراكات العالمية وريادة الأعمال والابتكار وفرص الاستثمار من أجل تنفيذ خطة التنمية المستدامة لعام 2030 ، لافتا ان المنتدي له أهمية خاصة هذا العام ، لأنه يأتي بالتزامن مع القمة العربية للرؤساء والملوك الـ33 ، حيث سيتم رفع توصيات هذا المنتدى إلى القمة تمهيدا لتحقيقها على أرض الواقع بالدول العربية.

*" عيشوا باستقلاليتي "برنامج مع الجامعة العربية لتمكين بعض فئات المجتمع من الاستقلال المادي*





وأكد عضو منظمة الأمم المتحدة للوفد ان المنتدى هذا العام يستهدف دمج فئات جديدة وهي فئة أصحاب الهمم والأسر المنتجة ، وذلك ضمن برنامج تعاوني بين جامعة الدول العربية واتحاد الغرفة العربية باسم " عيشوا باستقلاليتي " يستهدف تمكين أصحاب الهمم من تحقيق استقلالية مالية لهم ، لافتا ان البرنامج مقسم لعدة قطاعات وهم القطاع الإبداعي والابتكار أو ما يسمى بالاقتصاد البرتقالي في الأمم المتحدة ، وهناك أيضا قطاع الاقتصاد الأزرق المهتم بالاستثمار في البيئة والطاقة النظيفة والتنمية المستدامة، و الاقتصاد الأخضر مهتم بالتكنولوجيا النظيفة والطاقات المتجددة.

وعن دور المنتدي في وضع آليات تعالج الأزمة الاقتصادية، قال هاشم ان المنتدي ينظم حلقات مناقشة لوضع اقتراحات وحلول وافكار استثماريه مرتبطة بالثورة الصناعية الرابعة والثورة الزراعية الرابعة والثورة الرقمية ، وبيان ومعرفة ما هو جديد على مستوى العالم وكيف جعل الدول العربية تواكب التطورات العالمية المرتبطة بالذكاء الصناعي والرقمنة، مؤكدا إن هذا المنتدى يعد نموذجا ممتازا للتعاون والعمل غير التقليدي.

وأكد رئيس مكتب ترويج الاستثمار والتكنولوجيا التابع لمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية (اليونيدو)، أن المنتدي يهدف إلي البحث عن كل ما يساعد الشباب في المنطقة العربية في تنمية مهاراته وإنشاء مشاريع ، ودعم الأفكار الابتكارية المبدعة القابلة للتنفيذ ، وذلك من خلال القطاع الخاص عبر اتحاد الغرف العربية ، لافتا إن هذه التجربة بدأت عام 2019 في مملكة البحرين قبل غرفة البحرين بعمل قنوات متصلة بين الشركات الاستثمارية واصحاب الأفكار الإبداعية .

*مسابقة لأصحاب الهمم في الابتكار فهم يشكلون نسبة ١٠% من المجتمعات العربية*

وعن الأفكار الإبداعية والابتكارات التي تخرج من المنتدى هذا العام ، أشار حسين ان هناك الألف من الأفكار القابلة للتنفيذ سوف تخرج في فترة قصيرة ، لافتا ان المنتدي يشمل قسم خاص لأصحاب الهمم من خلال تنظيم مسابقة لهم في مجال الابتكار ، وذلك لدمجهم في الاقتصاد باعتبارهم جزء مهم في المجتمع

وأشار حسين ان الدورة السادسة من المنتدى الدولي لرواد الأعمال والاستثمار 2024WEIF تأتي تحت شعار "تحقيق أهداف التنمية المستدامة من خلال ريادة الأعمال والابتكار والاستثمار"، والذي يعقد بمملكة البحرين تزامنا مع القمة العربية في شهر مايو القادم، و يعتبر المنتدى الدولي لرواد الأعمال تعاون يجمع الجامعة العربية و الأمم المتحدة والقطاع الخاص ممثلاً باتحاد غرف التجارة العربية.