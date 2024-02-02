الجمعة 02 فبراير 2024
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

ثقافة وفن

القومية تتغنى بمختارات من أعمال الزمن الجميل بمسرح الجمهورية.. الليلة

المايسترو الدكتور
المايسترو الدكتور مصطفى حلمى

 تقيم دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور خالد داغر، حفلا للفرقة الفومية العربية للموسيقى بقيادة المايسترو الدكتور مصطفى حلمى في الثامنة مساء اليوم، الجمعة، على مسرح الجمهورية.

يتضمن البرنامج مختارات من اشهر الاعمال الغنائية التى ابدعها كبار الملحنين، منها: "لا مش أنا اللى أبكى - قولى حاجة - كان أجمل يوم لـ محمد عبد الوهاب ، زى الهوى - كل ما أقول التوبة - مش عوايدك لـ بليغ حمدي ، روحى و روحك ، بقى عايز تنسانى لـ فريد الأطرش ، القلب ولا العين لـ محمود الشريف ، مال القمر لـ محمد فوزى ،  أوعدك لـ محمد سلطان ، مبيسألش عليا لـ محمد عبد المطلب ، وحياتك يا حبيبى لـ سيد مكاوى .. أداء سامح منير ، هند النحاس ، يحيى عبد الحليم ، محمد طارق ، إيناس عز الدين ،  أشرف وليد.

يذكر أن الفرقة القومية العربية للموسيقى، تأسست عام 1989 بهدف جمع التراث الموسيقى والغنائي العربي وإعادة تقديمه بأسلوب أكاديمي وعلمي متطور حتى تتمكن الأجيال الجديدة من التعرف على التراث الموسيقى العربي للحفاظ عليه من الاندثار.

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