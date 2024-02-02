كيلو البطاطس ب9 جنيهات.. أسعار الخضر والفاكهة اليوم الجمعة بالفيوم

شهدت أسواق الفاكهة والخضر بمحافظة الفيوم اليوم الجمعة الموافق الثاني من فبراير، توافر المعروض بالأسواق الرئيسية والسويقات بقرى ومراكز المحافظة، مع إستقرار الأسعار.

وكانت بعض الأسواق قد شهدت ارتفاع أسعار بعض الأنواع، مساء أمس الخميس بسوق الفيوم العمومي لبيع الخضروات والفاكهة، وعدد من الشوادر والسويقات الفرعية بقرى المحافظة.

ورصدت الوفد ذلك اليوم بسوق الجمعة العمومي بمدينة الفيوم وسوق الجمعة الأسبوعي بعدد من السويقات بقرى ومراكز المحافظة، والتي شهدت توافر المعروض من الفاكهة والخضروات بكافة أنواعها، نظرا لتوافر كافة الأصناف بالمناطق الزراعية في الفيوم.

وفي أسواق الفاكهة بلغ سعر كيلو الموز 12 جنيها وكيلو التفاح الأحمر والأصفر مبلغ 40 جنيها بينما تراوح سعر كيلو التفاح المستورد من 50 إلى 60 جنيها، و20 جنيها للعنب الأحمر والاصفر، و15 جنيها للتين الرمادي، و25 جنيها للرمان والفراولة و20 جنيها للكاكا، و35 جنيها للبلح البارحي، و25 جنيها للبلح الزغلول، بينما تراوحت أسعار كيلو البرتقال بجميع أنواعه أبو صرة واليوسفي والسكري من 7 إلى 10 جنيهات.

توافر المعروض وإستقرار أسعار الخضروات في الفيوم

وشهدت أسواق الخضروات انخفاض أسعار البطاطس والبصل والطماطم، حيث بلغ سعر كيلو البطاطس 9 جنيهات، والطماطم 7 جنيهات و23 جنيها للبصل الأحمر والأصفر القديم و14 جنيها للبصل الأبيض الجديد، و10 جنيهات للخيار، و25 جنيها للفلفل الألوان و15 جنيها للكوسة و15 جنيها لكيلو الليمون، و5 جنيهات للباذنجان الأسود و12 جنيها للباذنجان الأبيض، و10 جنيهات لكيلو الفلفل الأخضر و20 جنيها للفلفل الأحمر، و15جنيها للفلفل الرومي و5 جنيهات للجزر، و15 جنيها لكيلو الفاصوليا الخضراء والبازيلياء، و7 جنيهات لكيلو البطاطا الحلوة، وربطة الشبت والبقدونس بمبلغ جنيهان، وتراوح سعر الكرنب من 20 إلى 35 جنيها حسب الحجم، والقرنبيط من 10 إلى 15 جنيها، والكرنب الأحمر 8 جنيهات، والكابوتشا 3 جنيهات، بينما سجل سعر كيلو الثوم مبلغ 55 جنيها.

وفي سياق متصل تواصل مديرية التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، تنفيذ الحملات الرقابية على الأسواق والتجار لضبط الأسعار ومنع احتكار وتخزين السلع، مع متابعة المعارض المخفضة في القرى والمراكز، والتي يتوافر بها جميع أنواع الخضروات والفاكهة الطازجة وبأسعار في متناول الجميع، لمحاربة غلاء الأسعار وجشع التجار والعمل على توفير كافة السلع الضرورية أمام المواطنين.