الجمعة 02 فبراير 2024
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د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

عربى وعالمى

الإمارات تستقبل الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان

غزة
غزة

وصلت إلى مطار أبو ظبي الدولي اليوم الدفعة التاسعة من الأطفال الفلسطينيين الجرحى ومرضى السرطان لتلقي العلاج في مستشفيات الإمارات.

وحسب روسيا اليوم، يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الرئيس الإماراتي محمد بن زايد آل نهيان، حيث خطة الإجلاء التي اعتمدت منذ عدة أسابيع تهدف إلى علاج 2000 طفل بين الجرحى ومصابين السرطان.

 

وأعلنت السلطات الطبية الإماراتية أن 2644 مصابا تلقوا العلاج في المستشفى الميداني الإماراتي في غزة، فيما بلغ حجم المساعدات الإنسانية الإماراتية 15 ألف طن من المواد الغذائية، و1.2 مليون غالون يوميا من مياه الشرب لأكثر من 600 ألف نسمة.

 

وبلغت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي والعمليات البرية في القطاع منذ بدء الحرب في السابع من أكتوبر 27019 قتيلا معظمهم من النساء والأطفال، والجرحى 66139.

 

ودخلت الحرب في قطاع غزة يومها الـ119 حيث تواصل القوات الإسرائيلية قصف القطاع، تزامنا مع اشتباكات عنيفة على أكثر من محور في ظل وضع إنساني كارثي.

 

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