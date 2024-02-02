الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

الليلة.. باريس سان جيرمان يحل ضيفًا على ستراسبورج بالدورى الفرنسى

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان وستراسبورج

يحل الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان ضيفًا ثقيلًا على نظيره ستراسبورج على ملعب المينو وذلك ضمن منافسات الجولة العشرين من عمر بطولة الدورى الفرنسي .
 

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رباعي هجومي بقيادة مبابي في تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد بريست

ويتصدر بي إس جي جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 44 نقطة، جمعهم من خوض 19 مباراة حقق الفوز في 13 مباراة وتعادل في 5 مباريات وخسر في مباراة واحدة، فيما يأتي  فريق ستراسبورج بالمركز العاشر برصيد 25 نقطة.

موعد مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج


وتنطلق صافرة مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، بينما تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي. 

 

القناة الناقلة لمباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج


وتذاع أحداث مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج بشكل حصري عبر قناة " beIN sports HD 3 MAX " بصوت المعلق حفيظ دراجي. 

 

حكم مباراة باريس سان جيرمان وستراسبورج 


ويدير اللقاء الحكم عيسي سي ، ويعاونه كل من جبريل كامارا مساعد أول، بانجورا نوها مساعد ثاني ، عبدالعزيز محمد حكم رابع ، فيما يتولى إدارة تقنية الفيديو دحان بايدا ويعاونه هيثم قراط.


وكان باريس سان جيرمان تعادل مع استاد بريست بهدفين لمثلهما فى الجولة الماضية، كما تعادل أيضا نادي ستراسبورج إيجابياً أمام نظيره نادي كليرمون فوت بهدف لكل فريق.

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