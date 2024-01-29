باريس سان جيرمان يسقط في فخ التعادل أمام ستاد بريست بالدوري الفرنسي

سقط الفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان في فخ التعادل أمام ستاد بريست بهدفين لكل منهما في المباراة التي جمعت بينهما مساء الأحد على بارك دى برانس ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من عمر مسابقة الدوري الفرنسي الممتاز.

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وتقدم بي إس جي بالهدف الأول عن طريق أسينسيو في الدقيقة 38 ، ثم أضاف راندال كولو الهدف الثاني في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني نجح فريق ستاد بريست في تسجيل هدفين عن طريق مهدي كامارا و ماتياس بيريرا في الدقيقتين 55 و 80 من عمر اللقاء.

وبهذة النتيجة رفع باريس سان جيرمان رصيده إلى النقطة 44 في صدارة جدول ترتيب الدوري الفرنسي، فيما يأتي استاد بريست في المركز الثالث برصيد 35 نقطة.