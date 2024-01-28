الإثنين 29 يناير 2024
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

رياضة

رباعي هجومي بقيادة مبابي في تشكيل باريس سان جيرمان أمام ستاد بريست

مبابي
مبابي

أعلن لويس إنريكي المدير الفنى للفريق الأول لكرة القدم بنادي باريس سان جيرمان التشكيل الأساسي لمواجهة ستاد بريست اليوم الأحد على ملعب حديقة الأمراء ضمن منافسات الجولة التاسعة عشر من الدوري الفرنسي.

إقرأ أيضًا..

txt

باريس سان جيرمان يهزم أورليان في كأس فرنسا

وجاء تشكيل باريس سان جيرمان كالتالي..
في حراسة المرمى: دوناروما .
في خط الدفاع : بيرالدو، لوكاس هرنانديز، دانيلو بيريرا .

في خط الوسط : زاير إيمري، فيتينيا، فابيان رويز.

في خط الهجوم : برادلي باركولا، ماركو أسينسيو، كولو مواني، وكيليان مبابي.
 

يذكر أن باريس سان جيرمان يتصدر جدول الدوري الفرنسي برصيد 43 نقطة بينما يحل بريست ثالثا برصيد 34 نقطة.

مواد متعلقة

لويس إنريكي يحقق أول ألقابه مع باريس سان جيرمان

باريس سان جيرمان بطلاً للسوبر الفرنسي على حساب تولوز

تشكيل باريس سان جيرمان أمام تولوز في كأس السوبر الفرنسي

تشكيل باريس سان جيرمان أمام دورتموند .. مبابي في الهجوم
الجريدة الورقية