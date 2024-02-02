موعد مباراة الكونغو وغينيا في ربع نهائي أمم إفريقيا..والقناة الناقلة

يلتقي منتخب الكونغو الديمقراطية الأول لكرة القدم بنظير الغينيي مساء اليوم الجمعة على إستاد " الحسن واتارا" وذلك ضمن منافسات دور ربع النهائي من بطولة كأس الأمم الإفريقية والمقامة حاليًا في كوت ديفوار.



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وتاهل منتخب الكونغو الديمقراطية إلى دور ربع النهائي بعدما نجح في تخطي عقبة المنتخب المصري بدور الـ16 بركلات الترجيح بنتيجة 8 -7 ، فيما صعد منتخب غينيا بعد الفوز على غينيا الاستوائية بنتيجة هدف دون مقابل.



موعد مباراة الكونغو وغينيا في أمم أفريقيا

وتنطلق صافرة مباراة الكونغو وغينيا في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة، فيما تقام في تمام الساعة الحادية عشر مساءًا بتوقيت مكة المكرمة، على أن يبدأ اللقاء في تمام الساعة الثانية عشر بعد منتصف الليل بتوقيت أبو ظبي.

القناة الناقلة لمباراة الكونغو وغينيا

وتذاع المباراة بشكل حصري عبر قناة قناة " beIN sports MAX 1 " الناقل الرسمي لمباريات كأس الأمم الأفريقية.

حكم مباراة الكونغو وغينيا

وأسندت لجنة الحكام مهمة إدارة مباراة الكونغو الديمقراطية وغينيا للحكم الدولي الجزائري مصطفى غربال ، ويعاونه كل من مواطنيه المساعد الأول مقران قوراري، والمساعد الثاني أكرم زرهوني.

ومن المقرر أن يواجه الفائز من هذه المباراة مع الفائز من لقاء منتخبي كوت ديفوار ضد مالي في دور نصف النهائي.