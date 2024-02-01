قائد منتخب نيجيريا: سنعود بالكأس إلى لاجوس

أكد قائد منتخب نيجيريا ويليامز تروست ايكونج ان منتخب بلاده سيكون هو الفائز بلقب كأس الأمم الافريقية في نسختها الحالية في كوت ديفوار .

وقال ايكونج في تصريحات للإذاعة النيحيرية : اعد جماهير نيجيريا بالفوز باللقب و العودة بالكأس إلى لاجوس ليكون اللقب الرابع في تاريخ نسور نيجيريا. دون ادني شك لدينا الثقة الكبيرة في الفوز في المباريات القادمة وتحقيق اللقب .

و عن ما سيقوم به للاحتفال باللقب حال تحقيقه قال ايكونج : سأقوم بنقش الكأس على جسدي حال وصولنا إلى المباراة النهائية لكن دعونا لا نتحدث عن ذلك الان وعلينا التركيز مبدئيا في مواجهة أنجولا.

وتحدث قاعد منتخب نيجيريا عن مواجهة أنجولا في الدور ربع النهائي مساء الجمعة قائلا : لدينا بلا شك أفضلية عن المنتخب الانجولي لكن الأمور واردة في كرة القدم وعلينا عدم الاستعانة مطلقا باي مباراة ولعب كل المباريات بنفس الجدية . المنتخب الانجولي قدم حتى الان مباريات في منتهى القوة وصعد بكل أريحية إلى الدور ربع النهائي لديهم لاعبين على مستوى جيد لكننا الأفضل وسنفوز ونصعد إلى نصف النهائي .

وعن علاقة لاعبي منتخب نيجيريا مع جوزية بيسيرو المدير الفني للنسور قال ايكونج : هو مدرب المنتخب ولديه كل الصلاحيات لقيادة الفريق حتى الان نقدم تحت قيادته مباريات كبيرة في البطولة. لا داعي للنظر إلى الخلف ومن يتحدث عن أي خلافات لا وجود لها عليه أن يصمت تماما.