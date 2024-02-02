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الجمعة 02 فبراير 2024
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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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تدمير مقر الوكالة البلجيكية للتعاون في غزة وبروكسل تستدعي سفير إسرائيل

علم بلجيكا
علم بلجيكا

أعلن الحكومة البلجيكية، تدمير مقر الوكالة البلجيكية للتعاون الإنمائي في غزة بعد تعرضه للقصف، وفق نبأ عاجل لقناة “العربية” الجمعة.

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وقررت بروكسل، استدعاء سفير إسرائيل بعد قصف وتدمير مقر وكالة التعاون الإنمائي في غزة.

أعلنت الحكومة البلجيكية، استمرار تمويل وكالة أونروا، موضحة أنه لا يمكن الاستغناء عنه في الدعم الإنساني لقطاع غزة.

تعليق تمويل أونروا

وفي سياق متصل علقت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تمويلها لوكالة أونروا موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

ولطالما يزعم المسؤولون في الاحتلال من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة أونروا، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".

 

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