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د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
د. وجدى زين الدين

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إسرائيل لوفد أممي: أونروا لن تكون جزءا من اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة

أونروا
أونروا

قال وزير خارجية إسرائيل يسرائيل كاتس لوفد أممي، إن الأونروا لا يمكن أن تكون جزءا من اليوم التالي لانتهاء الحرب في غزة، وفق نبأ عاجل لقناة "العربية" اليوم الخميس.

وفي سياق متصل علقت عدة دول من بينها الولايات المتحدة وكندا وأستراليا، تمويلها لوكالة أونروا موقتا بعد اتهام إسرائيل لعدد من موظفي الأونروا في الضلوع في هجوم السابع من أكتوبر.

وفي أوائل الأسبوع الماضي، استدعت وزارة الخارجية الإسرائيلية مسؤولا رفيع المستوى في الأمم المتحدة إلى مكتبها في القدس، وقدمت له ادعاء بأن "12 من العاملين في وكالته شاركوا في هجمات 7 أكتوبر على إسرائيل، ونقلوا الأسلحة، وداهموا القرى الإسرائيلية، وشاركوا في اختطاف جندي ومدني".

ولطالما اشتكى المسؤولون الإسرائيليون من أن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين التابعة للأمم المتحدة، التي تدير برامج المساعدات للفلسطينيين في قطاع غزة، كانت متحالفة بشكل وثيق مع "حماس".

أونروا مهددة بوقف عملياتها

أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا أنها قد تضطر إلى وقف عملياتها في قطاع غزة حتى نهاية فبراير الجاري.

وقالت الوكالة الأممية عبر حسابها على منصة "إكس": "إذا ظل التمويل معلقا، فسنضطر على الأرجح إلى وقف عملياتنا بحلول نهاية فبراير".

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