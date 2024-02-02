عبدالخالق جودة يكشف الفرق بين المصريين والصينيين في الإنفاق والادخار

كشف الدكتور جودة عبدالخالق، وزير التموين والتجارة الداخلية الأسبق، الفرق بين الصينيين في الإنفاق والادخار، ناصحًا المواطنين بعدم التبذير.

وقال خلال حواره مع برنامج "الشاهد"، الذي يعرض عبر فضائية "إكسترا نيوز"، الخميس، أن الصينيين يستغنون عن 42% ويدخرون 58% من قيمة أموالهم، أما في نظامنا فدائمًا هل من مزيد؟، رغم أن الدين حث على عدم التبذير بقوله تعالى "إِنَّ الْمُبَذِّرِينَ كَانُوا إِخْوَانَ الشَّيَاطِينِ"، مؤكدًا أنه لا يوجد معنى لكل هذا الاستهلاك.

المشروع الصيني

وأشار إلى أن المشروع الصيني يقوم على أنه مجتمع تاريخي واجه ضغوطًا كبيرة من الخارج مثل حرب "الأفيون"، ولكن الصنيون دائمًا يتحدثون في خطاباتهم كأمة.

وأوضح أن الخطابات القادمة من دول أخرى بالخارج كلها تدور حول أن الأمة تقبل هذا أو ترفض ذلك، وليس الدولة أو الحكومة كما هو المفهوم عند البعض بمصر.