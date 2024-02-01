ريال مدريد يفوز على خيتافي في الدوري الاسباني

فاز ريال مدريد على نظيره خيتافي بهدفين دون رد، مساء اليوم الخميس، ضمن منافسات الدوري الاسباني.

ريال مدريد سجل هدفين بتوقيع خوسيلو في الدقيقتين 14، 56 من عمر المباراة.

بهذه النتيجة يتصدر ريال مدريد صدارة الدوري الاسباني برصيد 57 نقطة وبفارق نقطتين عن جيرونا الوصيف، بينما يحتل خيتافي المركز العاشر برصيد 29 نفطة.

تشكيل ريال مدريد أمام خيتافي

حراسة المرمى: لونين.

خط الدفاع: فيرلاند ميندي، ناتشو، أنطونيو روديجر، لوكاس فاسكيز.

خط الوسط: لوكا مودريتش، تشواميني، فيدي فالفيردي.

خط الهجوم: فينيسيوس جونيور، جود بيلينجهام، خوسيلو.