ImageFX.. جوجل تكشف عن أداة لتحويل النص إلى صورة

تطرح Google مجموعة كبيرة من التحديثات على واجهة الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك أداة جديدة لتحويل النص إلى صورة. الأمر المختلف في ImageFX هو أنه يحتوي على واجهة تتميز بـ "شرائح معبرة". الفكرة هنا هي أن هذه الأشياء ستساعدك على "تجربة الأبعاد المجاورة لإبداعك وأفكارك بسرعة".

إلى جانب ظهور ImageFX لأول مرة، تقول Google إنها قامت بتحسين MusicFX وTextFX. تدعي الشركة أنها أجرت ترقيات لنموذج MusicLM الذي يتضمن توليدًا أسرع للموسيقى وصوتًا عالي الجودة، إلى جانب ميزات جديدة. يمكن الآن أن تستمر الأغاني التي تم إنشاؤها لمدة تصل إلى 70 ثانية. أما بالنسبة لـ TextFX، فقد طرحت Google تحديثات قابلية الاستخدام بهدف تحسين التنقل وتجربة المستخدم الشاملة.



يتم وضع علامة على الصور والتسجيلات الصوتية التي تم إنشاؤها بواسطة ImageFX والتي تم إنشاؤها باستخدام MusicFX بواسطة SynthID، وهي علامة مائية رقمية تهدف إلى توضيح أن هذه الصور مزورة باستخدام الذكاء الاصطناعي، خاصة عندما تظهر في البحث أو Chrome. ستتضمن إبداعات ImageFX أيضًا بيانات تعريف IPTC. وهذا، وفقًا لشركة جوجل، سيوفر "للأشخاص مزيدًا من المعلومات كلما واجهوا صورنا التي تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي".

يمكن للأشخاص في الولايات المتحدة وكينيا ونيوزيلندا وأستراليا تجربة هذه الأدوات الجديدة والمتجددة في AI Test Kitchen بدءًا من اليوم. إنها متاحة باللغة الإنجليزية فقط في الوقت الحالي.

يعمل نموذج Imagen 2 على تشغيل ميزات إنشاء الصور الجديدة في ImageFX. إنها أيضًا التقنية التي تقود خيارات الذكاء الاصطناعي التوليدية الجديدة في Bard وSearch وAds وDuet AI في Workspace وVertex AI. تقول Google إن Imagen 2 يساعد في تقديم صور عالية الجودة تم إنشاؤها بواسطة الذكاء الاصطناعي حتى الآن. تشير الشركة إلى أن النموذج يساعد في الحفاظ على الصور خالية من القطع الأثرية ويحسن مجالات توليد الصور التي عانت منها هذه الأدوات حتى الآن.

بالإضافة إلى ذلك، تقول Google إنها قامت "باستثمارات كبيرة" في تدريب سلامة بيانات Imagen 2 مع إضافة حواجز حماية "للحد من المخرجات الإشكالية مثل المحتوى العنيف أو المسيء أو الجنسي الصريح بالإضافة إلى تطبيق المرشحات لتقليل مخاطر إنشاء صور لأفراد محددين". " ويرجع ذلك إلى قدرة النموذج المحسنة على إنشاء صور واقعية. تدعي الشركة أنها تجري أيضًا "اختبارات عدائية واسعة النطاق" للكشف عن المحتوى الذي قد يسبب مشاكل أو ضارًا وتضييق الخناق عليه.

وفي مكان آخر، أصبح Gemini Pro in Bard متاحًا على نطاق أوسع بدءًا من اليوم. أصبح الآن متاحًا بأكثر من 40 لغة وشمال 230 دولة وإقليمًا. اعتبارًا من اليوم أيضًا، تقول Google إن الأشخاص في معظم البلدان يمكنهم إنشاء صور بلغة Bard باللغة الإنجليزية مجانًا. ستتضمن هذه الصور علامات مائية SynthID.