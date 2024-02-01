الآثار تحسم جدل “تبليط” الهرم الأصغر.. فيديو

قال مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، إن منطقة الأهرامات تتكون من الأهرامات والمعبد الجنائزي ومعبد الوادي والطريق الصاعد والسور المحيط بهما.



وأوضح خلال لقائه في حلقة خاصة مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج نظرة، على قناة صدى البلد ضمن جولة داخل أهرامات الجيزة، أن مداخل الأهرامات جميعها أقيمت في الاتجاه الشمالي لاعتقاد المصريين القدماء أن الروح حال استيقاظها تستطيع العودة من هذا الاتجاه، مشيرا إلى مصر تضم 250 بعثة أجنبية بينها البعثة اليابانية التي تعمل بمصر حاليا.



وواصل الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار : “البعثة المصرية اليابانية تبحث عن مراكب المللك منكورع، بتمويل من الجانب الياباني”.



ورد على ما يتردد حول اعتزام البعثة “تبليط” الهرم قائلا : “مصطلح غير أثري، لا طبعا قولا واحدا، وحتى الآن لم يتم الكشف عن الأرضية الأساسية للهرم، الذي يعتبر الهدف الثاني للبعثة لمعرفة الأبعاد الأربعة للأهرامات”، لافتا إلى أن هذا المشروع يستغرق على الأقل مدة تصل إلى سنة، وبعدها يعرض الملف على لجنة علمية تضم خبراء من أغلب دول العالم.



وتابع الدكتور مصطفى وزيري : “لن يتم إعادة البلوكات الحجرية لمكانها الأصلي حتى يتم الانتهاء من الدراسة وعرضها على الخبراء ليقرروا هل من الممكن إعادتها لمكانها الأصلي، أم سيكون هذا الأمر مستحيلا”، لافتا إلى أن الملك منكاورع أقام كساء خارجي لهرمه لكن لم يكمله وفكرة المشروع قائمة كون البلوكات الحجرية الخاصة بهرم منكاورع متواجدة.



وأوضح أن الدراسة قائمة على تصنيف أحجار الجرانيت المتواجدة حول هرم منكاورع، لبحث إمكانية إعادتها لكساء الهرم مرة أخرى.